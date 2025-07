Riapre l' ufficio postale di Bibbiena Stazione

Ha riaperto oggi, martedì 15 luglio, l’ufficio postale di Bibbiena Stazione. È stato infatti ristrutturato secondo la tipologia “Polis” La rinnovata sede è destinata ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

