Finti contributi per il figlio condannata ex dipendente dell’Inps di Terni | la vicenda

Finti contributi sul fascicolo previdenziale del figlio, condanna per una ex dipendente dell’Inps di Terni. La vicenda ha inizio nel mese di novembre 2024 quando il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Terni invia alla procura della Repubblica di Perugia una informativa di polizia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - finti - contributi - figlio

