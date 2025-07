Lo sfogo di Luca Zingaretti all’aeroporto | Moglie di un politico salta la fila vergogna

(Adnkronos) – Luca Zingaretti denuncia attraverso una storia su Instagram, pubblicata dall'aeroporto di Fiumicino, la "moglie di un politico", che ha saltato la fila al check-in: "Oggi a Fiumicino ho assistito a una scena. Quando depositi i bagagli per partire, c'era la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti con la scorta .

Luca Zingaretti irritato in aeroporto: “La moglie di un politico è passata davanti a tutti, vergognatevi” Vai su X

