La Serie A di basket sbarca su Sky | accordo per le prossime tre stagioni

Nasce il canale Sky Sport Basket, che riunisce il basket italiano, europeo e statunitense con EuroLeague, EuroCup e, da ottobre, le nuove sfide della NBA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Serie A di basket sbarca su Sky: accordo per le prossime tre stagioni

Basket Serie B Nazionale Play-In. San Giobbe Chiusi si gioca il futuro. Oggi gara decisiva contro la Luiss - Si gioca stasera il secondo e decisivo turno del play-in. San Giobbe Chiusi in campo a Roma, contro la Luiss, per un posto nei playoff: quaranta minuti secchi per decidere chi andrà a sfidare Legnano, seconda classificata nell’altro girone.

Basket, serie B | Pielle-Ruvo di Puglia, alta tensione nel dopo partita: campo squalificato due giornate, playoff in campo neutro - La temuta stangata, considerata la richiesta della Procura federale, non c'è stata. Ma la Pielle targata Toscana Legno sarà comunque costretta a giocare le gare interne del primo turno dei playoff contro San Vendemiano lontano dal PalaMacchia.

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’ Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva.

Estra Pistoia Basket 2000 Ssdarl comunica di aver raggiunto un accordo con il pivot Daniele Magro fino al 30 giugno 2026. Nato a Padova il 14 aprile 1987, 208cm per 112kg, Daniele è un pezzo di storia del nostro club pronto a tornare a vestire i colori bianco

Serie A Basket, assegnato a Sky Italia il pacchetto Pay Plus per il prossimo triennio - L'Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi in modalità

Sky si aggiudica i diritti pay della Serie A basket per il prossimo triennio - L'assemblea della Lega Basket Serie A , riunitasi oggi in videoconferenza sotto la presidenza di Umberto Gandini — che ha dato il benvenuto al suo successore, Maurizio Gherardini , eletto il 25 giugno