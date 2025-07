Nebula di KOO Eyewear sono occhiali da sole frameless da 21g, lenti toriche in nylon e design italiano per comfort, stile e performance multisport. KOO Eyewear presenta Nebula, gli occhiali sportivi che combinano una tecnologia avanzata delle lenti con un’estetica audace, capaci di assicurare prestazioni senza compromessi. Un nuovo modello di occhiali da sole versatile pensato per un uso multisport e dal design accattivante che riflette lo stile italiano della progettazione. Privi di montatura ed estremamente leggeri, i Nebula pesano solo 21 grammi e sono stati progettati per garantire il massimo comfort senza ingombro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nebula KOO Eyewear: occhiali sportivi ultraleggeri da 21g