I cinesi mostrano i muscoli E gli Usa schierano i carrier killer  nelle Filippine

L'espansione militare cinese nel Pacifico continua e gli Stati Uniti, preoccupati, invitano i loro partner nell'area a fare di più nella difesa. È la sintesi di un lungo articolo del Wall Street Journal interamente dedicato alla situazione dell'Indo-Pacifico e ricostruito da Federico Giuliani sulle pagine de Il Giornale. La realtà è chiara: Pechino, negli ultimi mesi, sta spingendo le proprie forze navali – navi da guerra e aerei da combattimento – in luoghi che fino a qualche tempo fa non erano mai stati toccati, facendo sfoggio di un'evoluzione operativa che preoccupa e non poco Washington. Il senso di inferiorità che Xi Jinping e i suoi generali hanno sempre avuto, sembra adesso appartenere al passato ed è per questo che l'amministrazione Trump starebbe correndo ai ripari per riorganizzare le proprie risorse militari nella regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

