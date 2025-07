Helena Helmersson ex Ceo di H&M entra nel cda di Mango

Cambio di carte in tavola per due brand fast fashion molto conosciuti. Infatti Helena Helmeon, che è stata CEO di H&M, entra ufficialmente nel consiglio di amministrazione di Mango, con uno scopo ben preciso. Infatti, la sua nomina mira a rafforzare la struttura di corporate governance del brand, per rientrare nell’ottica di allineare l’azienda spagnola di moda Mango alle best practice internazionali. Helena Helmeon passa da CEO di H&M al cda di Mango. L’azienda spagnola Mango ha chiuso il 2024 con un fatturato superiore a 3,3 miliardi di euro. Di questi, un terzo delle vendite proviene dal canale online, e ha una presenza in oltre 120 mercati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

