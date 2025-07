Rios il Benfica pronto a chiudere per Barrenechea | la Roma rilancia per anticipare la concorrenza

Richard Rios è il nome in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini per il centrocampo della nuova Roma. Un profilo considerato perfetto per dinamismo, tecnica e intelligenza tattica, tanto che il tecnico piemontese vorrebbe averlo a disposizione già nei primi giorni del ritiro estivo. Per questo motivo il direttore sportivo Ricky Massara sta lavorando a ritmi serrati, cercando di superare gli ostacoli che stanno rendendo la trattativa più complessa del previsto. Asta internazionale: Nottingham in corsa, il Benfica si defila. Sul colombiano del Palmeiras non c’è soltanto la Roma: nelle ultime ore si è inserito anche il Nottingham Forest, mentre il Benfica, inizialmente tra le pretendenti più accreditate, si starebbe tirando indietro per chiudere su Enzo Barrenechea, centrocampista argentino in arrivo dall’Aston Villa, come riportato da giornalista Cesar Luis Merlo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rios, il Benfica pronto a chiudere per Barrenechea: la Roma rilancia per anticipare la concorrenza

