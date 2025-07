È bastato aspettare poco per scoprire il nome del nuovo direttore creativo di Marni. A poche settimane di distanza dall’addio di Francesco Risso, il marchio del gruppo OTB ha ufficializzato la nomina di Meryll Rogge. «Abbiamo incontrato candidati di grande valore, a conferma di quanto Marni continui a ispirare e attrarre i creativi di tutto il mondo. Meryll ci ha colpito per la sensibilità con cui ha reinterpretato il DNA del brand, con una visione contemporanea che abbraccia Marni globalmente e in tutti i suoi aspetti, inclusi accessori, interior design, comunicazione e special project. Le auguro di portarla avanti con passione, sostenuta da un team e da un Gruppo che mettono da sempre la creatività al centro», ha detto Renzo Rosso, Presidente del Gruppo OTB. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con la nomina di Meryll Rogge possiamo essere ottimisti sul nuovo Marni