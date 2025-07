Check up gratuiti all’Ospedale di Parma per i bimbi del Saharawi ospitati da Help for Children

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’Ospedale dei bambini di Parma e l’associazione Help for Children a favore della popolazione saharawi. Una piccola delegazione composta da otto ragazzi e ragazze, e due accompagnatori è arrivata nel parmense grazie al progetto nazionale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - parma - saharawi - help

Check up gratuiti all'Ospedale per i bimbi del Saharawi arrivati grazie a Help for Children

