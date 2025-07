Alle latitudini roventi dove germoglia, l’ avocado fiorisce una sola volta l’anno. Solo in un posto al mondo, per l’eccezionale suolo vulcanico e piogge abbondanti, l’albero matura quattro volte invece di una sola: in Messico. Ma la terra-paradiso per questa pianta è diventata inferno per gli uomini che la abitano. Di avocado, per l’avocado, in Messico, muoiono uomini e foreste. Se compri droga, è molto probabile che tu sappia che, per farla arrivare tra le tue mani, è stato compiuto ogni tipo di crimini. Molto probabilmente non pensi le stesse cose se compri al supermercato un semplice avocado. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’oro verde è sporco di sangue: così i narcos controllano la produzione di avocado. Gli Usa reagiscono, l’Ue no