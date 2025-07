Kanye West mi ha stuprata aggredita e sequestrata | nuova denuncia dall’ex assistente Lauren Pisciotta La risposta dello staff del rapper | Deliri e disturbi mentali

Nuove e gravi accuse per Kanye West. L’ex assistente Lauren Pisciotta ha cambiato versione, per la quarta volta, alla denuncia nei confronti del rapper. Il quarantottenne era giĂ stato accusato di violenze nella battaglia legale iniziata nel giugno del 2024, ma adesso Kanye West dovrĂ rispondere di violenza sessuale, aggressione e sequestro di persona. La trentaseienne, licenziata poco piĂą di un anno e mezzo fa, ha raccontato che la vicenda risalirebbe a un viaggio di lavoro a San Francisco, in California. “La denuncia modificata di Lauren Pisciotta è la quarta versione che ha avanzato. Ogni nuova revisione contraddice le altre; ognuna è piĂą assurda e bizzarra di tutte le affermazioni precedenti messe insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Kanye West mi ha stuprata, aggredita e sequestrata”: nuova denuncia dall’ex assistente Lauren Pisciotta. La risposta dello staff del rapper: “Deliri e disturbi mentali”

In questa notizia si parla di: kanye - west - denuncia - assistente

Kanye West ha pubblicato il suo nuovo album, “Donda 2”: c’è anche Kim Kardashian - Dopo averlo annunciato nel corso di una diretta streaming, Kanye West ha pubblicato Donda 2, seguito del suo album del 2021, Donda.

Kanye West confessa: "Incesto con mio cugino che ora è in carcere per aver ucciso una donna incinta" - In occasione del nuovo brano, Cousins, il cantante ha rivelato su X di aver avuto una relazione con il cugino.

Kanye West abbandona l’intervista con Piers Morgan, il giornalista: “Piccolo vigliacco piagnucoloso” - Imprevisto durante l'intervista di Piers Morgan a Kanye West. A scatenare la reazione del rapper, che si era presentato al programma in compagnia del suo amico Sneako, una frase del giornalista sulla sua carriera apparentemente in declino.

“Kanye West mi ha stuprata, aggredita e sequestrata”: nuova denuncia dall’ex assistente…; Kanye West risponde alle accuse di violenza sessuale dell'ex assistente: “Assurdo, incoerente e diffamatorio; «Kanye West mi ha stuprata». Lui si difende dalle pesanti accuse dell'ex assistente: «Un delirio, è disturbata.

Kanye West risponde alle accuse di violenza sessuale dell’ex assistente: “Assurdo, incoerente e diffamatorio” - Kanye West risponde alle accuse di violenza e traffico sessuale da parte della sua ex assistente ... Da msn.com

Kanye West è stato accusato dall’ex assistente di violenza sessuale - Continua la bufera su Kanye West: il rapper è stato accusato di violenza sessuale con una denuncia presentata dall’ex assistente Lauren Pisciotta. Lo riporta msn.com