Ossitocina alla nascita | una nuova speranza contro autismo e schizofrenia

U na “semplice” somministrazione nasale di  ossitocina nei primi giorni di vita potrebbe prevenire disturbi come autismo, schizofrenia e ADHD. A dirlo è uno studio italiano pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Brain. Un trattamento precoce con l’ormone del parto ripara la barriera cerebrale e riduce i disturbi neuropsichiatrici. Autismo: quanto ne sappiamo davvero? Il video che ci mette alla prova X Ossitocina: un ormone, una barriera, un futuro diverso. Prevenire l’autismo, la schizofrenia e l’ADHD con una semplice somministrazione di ossitocina nei primi giorni di vita: è la prospettiva che apre uno studio condotto dall’ Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e dall’ IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, pubblicato sulla rivista Brain. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ossitocina alla nascita: una nuova speranza contro autismo e schizofrenia

