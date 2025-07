Piazzale Picelli discarica a cielo aperto tra degrado e sporcizia

Una discarica a cielo aperto in piazzale Picelli. Nel video girato da¬†uno dei residenti, si vede bene in che stato versi¬†una parte della zona in questione. Materassi¬†abbandonati, rifiuti sparsi, sporcizia, divani e pezzi di immobili la fanno da padrone come testimoniano le immagini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Quattro furti in due mesi, nessuno ci protegge": i ladri prendono di mira la storica Torrefazione di Piazzale Picelli - Quattro furti in due mesi. All'interno di una delle attività commerciali storiche di Parma e del quartiere Oltretorrente.

VIDEO - Il furto in diretta alla Torrefazione di piazzale Picelli - Entra dopo aver forzato la porta principale, si guarda intorno e si mette il cappuccio della felpa. Ma la telecamera di video sorveglianza lo sta già riprendendo.

Bicincitt√† l'11 maggio in piazzale Picelli - Parma‚Ķ A pedale libero! Sta per arrivare l'edizione 2025 di Bicincitt√†, la storica manifestazione nazionale promossa da UISP ‚Äď Unione Italiana Sport per Tutti, che da oltre trent'anni trasforma le citt√† italiane in spazi di condivisione, movimento e sostenibilit√†.

Tra spaccio e degrado, l'Oltretorrente è una discarica a cielo aperto: Così si vende droga h24.