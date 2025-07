Nove in carcere per il traffico di droga internazionale dalla Spagna alla costa toscana

MASSA – Un’operazione su vasta scala, con epicentro in Toscana e ramificazioni fino in Lombardia e Spagna, ha portato all’ arresto di 13 persone sospettate di far parte di un’organizzazione criminale dedita all’importazione e al traffico di hashish e marijuana. L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Massa Carrara con il supporto della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, ha fatto emergere uno scenario strutturato e inquietante, in cui logistica, coperture, tecnologia e armi si intrecciavano per alimentare un mercato illegale diffuso sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Blackout in Spagna, semafori spenti e traffico in tilt a Valencia - Traffico in tilt anche a Valencia a causa del maxi blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia e che ha provocato lo spegnimento di tutti i semafori.

Blackout in Spagna e Portogallo, a Lisbona traffico in tilt e metro bloccata - Un mega blackout ha colpito il Portogallo, la Spagna e gran parte della Francia poco dopo le 12 di lunedì 28 aprile.

Blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia, stop a internet e linee telefoniche, colpiti treni e aeroporti, traffico in tilt, ipotesi attacco informatico - VIDEO - Giganteschi ingorghi nella capitale spagnola per lo spegnimento di tutti i semafori. Evacuata la metropolitana Maxi blackout elettrico in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia.

