Vacanze | le cinque regole d’oro di Bonaldi-Gruppo Eurocar Italia per partire in sicurezza

Con l’arrivo dell’estate aumentano i viaggi su strada e, con essi, anche i rischi: solo nel mese di luglio 2023  in Italia si sono verificati oltre 16.500 incidenti stradali, con 346 vittime e piĂš di 22.000 feriti  (fonte: ACI-Istat ). I dati riferiti al primo semestre del 2024  confermano il trend: 80.057 sinistri e 1.429 decessi, in crescita rispetto all’anno precedente (fonte: ASAPS ). Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia  invita gli automobilisti a effettuare un controllo completo del veicolo prima di mettersi in viaggio: una verifica rapida ma mirata può prevenire guasti, migliorare le prestazioni e, soprattutto, aumentare la sicurezza  per sĂŠ, per gli altri e anche per eventuali animali a bordo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Š Bergamonews.it - Vacanze: le cinque regole d’oro di Bonaldi-Gruppo Eurocar Italia per partire in sicurezza

