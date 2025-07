Perché dovremmo avere sempre un gel di aloe a portata di mano | tutti i benefici per la stagione estiva

Un prodotto via di mezzo tra cosmesi e cosmesi sanitaria, il gel di aloe è forse uno degli alleati più potenti durante la bella stagione. Le sue molteplici proprietà infatti lo rendono perfetto per tantissimi passaggi beauty, che sia per viso, corpo o addirittura capelli. Alcuni temerari (e chi possiede un giardino) decidono addirittura di produrlo in casa, ma se gli esperimenti non fanno per voi, esistono in commercio tantissimi prodotti già pronti perfetti per lo scopo. Il gel di aloe, alleato estivo perfetto per viso, corpo e capelli. Innanzitutto è importante distinguere il gel per uso topico (quindi esterno), da quello alimentare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

