Dichiarazione precompilata 2025 assistenza straordinaria sabato 19 luglio

(Adnkronos) – Nuova apertura straordinaria per il call center dell’Agenzia delle Entrate. Per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione precompilata 2025, il servizio di assistenza telefonica con operatore, normalmente attivo dal lunedì al venerdì, risponderĂ alle chiamate anche sabato 19 luglio.   Dalle 9 alle 13 gli utenti potranno contattare il call center . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dichiarazione dei redditi, precompilata online: modifiche dal 15 maggio - DA SAPERE. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 31 ottobre per il modello Redditi.

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione.

Dichiarazione dei redditi precompilata 2025, ci siamo: da oggi online i modelli. Ecco cosa accadrà il 15 maggio - Come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, da oggi 30 aprile 2025 le dichiarazioni precompilate sono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

#Precompilata2025: #oggi, martedì 8 luglio, 176 nostri uffici offriranno un' #assistenza potenziata per i cittadini alle prese con la #dichiarazione. Scopri come accedere al servizio straordinario qui https://bit.ly/4kqsKhH Vai su Facebook

