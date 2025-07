Caso Almasri Nordio si rifugia nel segreto istruttorio Italia Viva | Una barzelletta

Dopo l’interrogazione parlamentare di Matteo Renzi e Raffaella Paita, il ministro della Giustizia Carlo Nordio si trincera dietro il segreto istruttorio sul caso Almasri, il torturatore su cui pendeva un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, che l'Italia ha scarcerato e rimpatriato in Libia. Italia Viva: “Una barzelletta, non un segreto di Stato”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fuga di notizie dall’inchiesta sul caso Almasri condotta dal tribunale dei ministri: violato il segreto ma su questo non indaga nessuno. PD-5S-AVS-IV intimano al ministro di lasciare Vai su Facebook

Almasri, Renzi straparla e diffonde notizie riservate. FdI: “Ha violato il segreto istruttorio?” Vai su X

