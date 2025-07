Donna vola giù da un palazzo dramma in Italia | il terribile sospetto dopo la tragedia

Il silenzio della notte è stato spezzato da un tonfo improvviso. Un rumore sordo, violento, che ha fatto sobbalzare chi ancora non dormiva. In pochi istanti, quel suono è diventato urlo, corsa, panico. Una donna giaceva al suolo, vestita e insanguinata, sul cemento freddo dell’ingresso di un palazzo. I residenti si sono affacciati dai balconi, increduli. Era l’una passata da poco, quando in via Serotini, nel quadrante nord della capitale, qualcosa è andato terribilmente storto. Leggi anche: Uomo precipita dal balcone: si indaga per omicidio Non una rissa, né un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, una donna sarebbe precipitata dal secondo piano di un edificio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Donna vola giù da un palazzo, dramma in Italia: il terribile sospetto dopo la tragedia

