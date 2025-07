Atalanta via agli allenamenti senza Juric | è in ospedale per un’infiammazione delle vie aree

Zingonia. Stagione 202526 dell’Atalanta, giorno uno. La carovana di auto all’esterno del centro sportivo di Zingonia è arrivata di prima mattina, vista la convocazione per la colazione di gruppo prima della seduta mattutina di allenamento.  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Atalanta B.C. (@atalantabc) Tra i dirigenti e i 27 giocatori convocati presenti, a fare rumore è un’assenza: quella di Ivan Juric. Il tecnico nerazzurro sta affrontando un momento difficile dal punto di vista della salute, visto che nei giorni scorsi è stato ricoverato all’ospedale di Seriate. A fermarlo è stata un’importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, via agli allenamenti senza Juric: è in ospedale per un’infiammazione delle vie aree

