Cena Bianca 2025 tutto pronto per la sesta edizione

Arezzo, 15 luglio 2025 – Giovedì 17 luglio piazza Grande si veste di bianco: cena sotto le stelle, aperitivi, musica, performance artistiche e un prato urbano nel cuore della cittĂ . Ecco come prenotare in uno dei quattro ristoranti dell'evento. Oltre seicentocinquanta persone hanno giĂ riservato il proprio posto per la serata piĂą attesa e raffinata dell'estate aretina. Giovedì 17 luglio torna la “Cena Bianca”, l'evento glamour che trasformerĂ piazza Grande in un salotto a cielo aperto per la sua sesta edizione. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo, in collaborazione con i ristoratori della piazza – Logge Vasari, Lancia d'Oro, Essenza e Osteria Grande – con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici, e il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Banca Popolare di Cortona e Gp Motors Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cena Bianca 2025, tutto pronto per la sesta edizione

In questa notizia si parla di: cena - bianca - tutto - pronto

La fumata è bianca, eletto il nuovo Pontefice. Ora sta salutando uno a uno i cardinali, stasera sarà a cena con loro. Campane a festa a San Pietro, attesa per l'«Habemus Papam», 40 mila in piazza - Poco dopo le 18 la "fumata di mezzo", al termine del quarto scrutinio. Tutti gli aggiornamenti in diretta dal Vaticano

Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" - Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi. Media: undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza" - Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi. Media: undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza

Tutto pronto per un altro super weekend al Veliero! Venerdì 11 luglio – Calici & Cicchetti – Tacos & Beer Edition Una selezione speciale di birre freschissime da gustare fronte mare: Bionda, IPA, Bianca e... Tacos espressi, inclusa la novità Tacos Tuna Vai su Facebook

Cena Bianca 2025, tutto pronto per la sesta edizione; Albenga, tutto pronto per la “Cena in Bianco per la Bianca” in piazza Petrarca: solidarietà e convivialità sotto le stelle; Piazza Grande in festa intorno alla cena. Oltre 700 ospiti e tanti vip sotto le stelle.

Cena Bianca 2025, tutto pronto per la sesta edizione - Giovedì 17 luglio piazza Grande si veste di bianco: cena sotto le stelle, aperitivi, musica, performance artistiche e un prato urbano nel cuore della città. Scrive lanazione.it

Piazza Grande in festa intorno alla cena. Oltre 700 ospiti e tanti vip sotto le stelle - AREZZO Tutto è pronto per uno degli eventi più attesi dell’estate aretina: giovedì 17 luglio piazza Grande si vestirà di ... Riporta msn.com