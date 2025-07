La sua testa… Gaia investita e uccisa dalla famosa manager la scoperta shock dall’autopsia

Il tragico incidente che ha visto protagonista Gaia Costa, giovane di 24 anni, a Porto Cervo, ha avuto come causa diretta un trauma cranico fatale. Questo è quanto emerso dai risultati preliminari dell'autopsia eseguita dal medico legale incaricato dalla Procura di Tempio Pausania. La giovane, originaria di Tempio Pausania, è stata investita il 8 luglio mentre attraversava la strada per recarsi al lavoro. L'autopsia è stata effettuata alla presenza dei consulenti di parte: uno a nome della famiglia della vittima e l'altro della manager tedesca alla guida del suv coinvolto nell'incidente, Vivian Spohr.

Gaia Costa investita e uccisa da turista sulle strisce a Porto Cervo: il disperato gesto per salvarsi - Un dramma ha scosso la Costa Smeralda e la comunitĂ di Tempio Pausania con la tragica morte di Gaia Costa, 24 anni, investita da un suv mentre attraversava le strisce pedonali in via Aga Khan, Porto Cervo.

Gaia travolta e uccisa mentre va al mare: cos’ha fatto la donna che l’ha investita - Stava andando al lavoro, come ogni giorno, nella Costa Smeralda, dove era impiegata come baby sitter stagionale.

Gaia Costa, investita e uccisa da un Suv sulle strisce. Indagata una top manager tedesca, è tornata in Germania - Martedì 8 luglio una donna è stata travolta e uccisa da un'auto a Porto Cervo: la 24enne Gaia Costa, che lavorava nella località come baby sitter stagionale, è stata.

L'autopsia, Gaia morta per un grave trauma cranico - Gaia Costa è morta per il grave trauma cranico subito sbattendo la testa sull'asfalto dopo essere stata investita dalla Bmw X5 guidata dalla manager tedesca Vivian Spohr, moglie del presidente di ... Si legge su ansa.it

Gaia investita a Porto Cervo morta per trauma cranico. Oggi i funerali a Tempio - Il sindaco ha disposto la proclamazione del lutto cittadino con l’esposizione delle bandiere del Municipio a mezz’asta ... Segnala ilsole24ore.com