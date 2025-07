Precipita dal balcone durante la vacanza con gli amici a Corfù 17enne in ospedale in condizioni disperate

Un ragazzino di 17 anni è precipitato dal balcone della casa a Corfù dove era in vacanza con gli amici. Il giovane è in gravissime condizioni in ospedale. I familiari hanno raggiunto l'adolescente dall'Italia dopo aver avuto la notizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzo di 17 anni precipita dal balcone mentre è in vacanza con gli amici a Corfù: è gravissimo - PADOVA - È giallo a Corfù: un ragazzo di 17 anni, padovano, è precipitato giovedì notte dal balcone dell?appartamento che aveva affittato con gli amici per una.

Cade dal balcone in Grecia: gravissimo giovane di #Padova in vacanza. Il 17 era sull'isola di Corfù con alcuni amici. Il fatto è accaduto nella notte tra il 10 e l'11 luglio. Ancora da chiarire la dinamica. #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X