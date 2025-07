Casa | la giunta Salis aumenta l' Imu sugli affitti a canone concordato ira dei piccoli proprietari

Aumenta l'Imu per 27 mila alloggi a canone concordato. È il contenuto della prima manovra della giunta Salis che ha deciso di fronteggiare il buco di bilancio da 50 milioni con una misura che alza le tasse, ma che il vicesindaco Alessandro Terrile giustifica come necessaria per fronteggiare il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: giunta - salis - aumenta - canone

Giunta Salis, la corsa contro il tempo tra quote di genere, partiti e rivendicazioni - Chiudere il prima possibile: è il mantra che Silvia Salis ha ripetuto in primis a se stessa, e poi agli alleati per dettare i tempi della composizione della sua giunta.

Elezioni a Genova, il borsino della giunta Salis | I nomi - Almeno 5 assessorati ai democratici, più forse il presidente del consiglio. Terrile in pole per la carica di vicesindaco.

Elezioni a Genova, il borsino della giunta Salis | I nomi - Almeno 5 assessorati ai democratici, più forse il presidente del consiglio. Terrile in pole per la carica di vicesindaco.

Casa: la giunta Salis aumenta l'Imu sugli affitti a canone concordato, ira dei piccoli proprietari https://ift.tt/MuX7LHl https://ift.tt/74BhUWE Vai su X

A Genova aumenta l'Imu per le case ad affitto concordato, piccoli proprietari e opposizione contro la Giunta Salis; Aumento Imu, i piccoli proprietari non ci stanno: Dalla giunta Salis un tradimento grave verso chi garantisce l’offerta abitativa; Aumento Imu a Genova, Nasini (Ape Confedilizia): “Pessimo esordio della giunta Salis”.

Genova, aumenta l'Imu per circa 27 mila alloggi a canone concordato - Il vicesindaco Alessandro Terrile parla di ''una misura necessaria'' per risanare i conti. Come scrive rainews.it

A Genova aumenta l'Imu per le case ad affitto concordato, piccoli proprietari e opposizione contro la Giunta Salis - La prima manovra fiscale della Giunta Salis riguarda l'aumento dell'Aliquota Imu, dallo 0,78 all’1,06 % sulle abitazioni affittate a canone concordato. Scrive telenord.it