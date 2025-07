Kaufmann non risponde al gip scena muta all' interrogatorio sugli omicidi di villa Pamphili

Francis Kaufmann, l?uomo accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, ha scelto di non parlare durante l?interrogatorio di.

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann presto in Italia. Interrogatorio a metà luglio - Francis Kaufmann, il 46enne americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj, sarà estradato in Italia in questi giorni, forse la prossima settimana.

Villa Pamphili, Kaufmann durante interrogatorio in Grecia: “Sono innocente, non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia” - Domani il la Corte d’Appello greca di Larissa deciderà sull’estradizione in Italia di Francis Kaufmann Questa mattina in collegamento video tra Italia e Grecia, si è svolto l’interrogatorio di Francis Kaufmann, nel corso del quale, il 46enne cittadino americano ha parlato per la prima volta d

Francis Kaufmann sarà estradato in Italia settimana prossima. Prelievo del Dna e interrogatorio di garanzia: cosa succede ora - Francis Kaufmann sarà estradato in Italia nei prossimi giorni, forse la prossima settimana. Il 46enne americano è accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, a Roma.

"Sono innocente, prima di rispondere devo però consultarmi con l'avvocato e parlare con il Consolato Americano". Francis Kaufmann, principale sospettato per la morte della piccola Andromeda e di sua madre, Anastasia Trofimova, di fronte ai magistrati roma

Omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann ai pm: «Sono innocente».

Francis Kaufmann, il killer di Villa Pamphili in silenzio all'interrogatorio: il 46enne è in carcere a Rebibbia - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato duplice omicidio di Villa Pamphili. ilmessaggero.it scrive

Villa Pamphili, Kaufmann non risponde al gip - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato duplice omicidio di Villa Pamphili. Da ansa.it