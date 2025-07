Confindustria Zanetti | L’Economia del mare vale 216,7 mld ma serve una strategia unitaria

“Settore strategico per l’Italia”, l’economia del mare “ha raggiunto un valore totale di 216,7 miliardi di euro rispetto ai 178,3 del 2024 (+21,5%), di cui 76,6 miliardi di euro di impatto diretto, rappresentando l’11,3% del Pil, dal 10,2% dello scorso anno. Con oltre 230mila imprese e oltre un milione di occupati. E con un incremento, nel biennio 2022-2024, del +2% del numero di imprese del comparto”. Il delegato del presidente di Confindustria per l’Economia del Mare, Mario Zanetti, lo evidenzia presentando il documento strategico di Confindustria ‘economia del mare. azioni strategiche per la competitività del Paese’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it