"Grazie a te sono più forte, più saggia. Migliore di quanto non sia mai stata. Non ti permetterò più di avere la parte sacra di me" questa una parte del nuovo brano di JLo. L'artista dopo la revenge song di Shakira, prende spunto e fa lo stesso contro l'ex Ben Affleck. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - JLo, la vendetta contro Ben Affleck