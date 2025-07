Sicurezza urbana sul territorio sindaco e prefetto siglano il Patto per l' attuazione

Nel corso della mattina di martedì 15 luglio, il sindaco di Tresignana Mirko Perelli e il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello hanno siglato il Patto per la sicurezza urbana. Un progetto che assume forma, in seguito alla riapertura nei mesi scorsi del presidio comunale di polizia Locale.

Un'intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio cosiddetti "Alto Impatto" con un maggiore impiego della Polizia locale, e una più stretta collaborazione con gli stabilimenti balneari per evitare situazioni ingestibili di viabilità come avvenuto lo scorso primo maggio.

Una serata densa di contenuti e riflessioni quella che si è svolta ieri, venerdì, i all'Hotel Cube, dove Fratelli d'Italia ha organizzato una tavola rotonda sul tema della sicurezza urbana, considerata da tutto il centro-destra come una vera emergenza cittadina.

La prima iniziativa di cui si ha memoria, rispetto alle problematiche della sicurezza urbana e polizia locale risalgono al 1994, quando la regione Emilia Romagna varò il progetto Città Sicure.

Durante la seduta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, richiesta dal Comune, il sindaco Russo e l'assessore Pasquali hanno esposto le problematiche al prefetto Carlo De Rogatis e agli altri rappresentanti

Una città all'insegna di rapine, scippi, aggressioni, con turisti malmenati solo ...

Rapine, scippi, furti, aggressioni, turisti malmenati, un aumento crescente della violenza a Palermo che ha spinto il sindaco Roberto Lagalla a scrivere una lettera al prefe ...