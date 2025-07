Kolo Muani Juventus bianconeri al lavoro col PSG per il riscatto del francese | a che punto siamo e tutte le novità

sul futuro del centravanti. Il calciomercato Juventus continua a trattare con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 che rappresenta una delle priorità per il reparto offensivo di Igor Tudor. Il giocatore ha già vissuto un’esperienza positiva in bianconero al Mondiale per Club e la dirigenza sta lavorando per confermarlo anche nella prossima stagione, ma la trattativa con i parigini è ancora aperta, in particolare sulla formula dell’operazione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il PSG è disposto a cedere l’attaccante in prestito, ma pretende l’obbligo di riscatto  al termine della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, bianconeri al lavoro col PSG per il riscatto del francese: a che punto siamo e tutte le novitÃ

In questa notizia si parla di: juventus - muani - bianconeri - lavoro

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - I bianconeri hanno condiviso un video ufficiale sulle proprie pagine, fornendo un indizio di mercato molto chiaro sui due attaccanti Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani (LaPresse) – SerieANews.

Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ». Cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ».

Juventus, Kolo Muani: "Se resto? Vedremo, qui sono felice" - Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, parla ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Juventus 1-1. ILLUSIONE SFUMATA - `Dobbiamo continuare a.

Juve al lavoro per trattenere Kolo Muani: la nuova offerta per convincere il PSG Vai su Facebook

La #Juve accelera per #KoloMuani Bisogna lavorare per risolvere questo nodo Vai su X

Juve al lavoro per Kolo Muani: il PSG non apre al prestito con diritto di riscatto; Kolo Muani-Juve, spunta una nuova possibilità ! Giuntoli già al lavoro; Juventus, con chi vai al Mondiale per Club? Conceição c'è, Kolo Muani e Veiga in dubbio.

Juventus, il mercato LIVE: occhi su Hjulmand, Kolo Muani in salita - Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta una nuova sessione di mercato per la Juventus. Segnala ilbianconero.com

Kolo Muani Juve, adesso i bianconeri accelerano! Bisogna lavorare per risolvere questo nodo: tutti gli ultimissimi aggiornamenti - Kolo Muani Juve, adesso i bianconeri accelerano per tenere l’attaccante francese a Torino: le ultimissime La Juventus si prepara a mettere il piede sull’acceleratore nella trattativa per portare Randa ... Si legge su juventusnews24.com