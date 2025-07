Jashari torna ad allenarsi col Bruges ma da solo E il Milan resta alla finestra

Oggi il centrocampista si è ripresentato dopo aver saltato gli appuntamenti dei giorni scorsi: i rossoneri aspettano, e il club belga domenica gioca la Supercoppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jashari torna ad allenarsi col Bruges, ma da solo. E il Milan resta alla finestra

In questa notizia si parla di: jashari - torna - allenarsi - bruges

#Jashari al #Milan non si sblocca: il centrocampista svizzero torna ad allenarsi con il Club Bruges ? Vai su X

GdS - Ardon Jashari non ha preso il volo che, in questi minuti, porterà i giocatori del Bruges a Glasgow, per l'amichevole in programma domani contro i Rangers. Ha trovato un accordo amichevole con la squadra per allenarsi da solo a Belfius, il centro sportiv Vai su Facebook

Milan, non si sblocca la trattativa per Jashari: il giocatore si presenta all'allenamento del Bruges; Ancora stallo per Jashari al Milan: il centrocampista torna ad allenarsi con il Club Bruges; Giornata cruciale nell'affare Jashari: il Club Brugge torna ad allenarsi, cosa farà lo svizzero? Il Milan osserva.

Ancora stallo per Jashari al Milan: il centrocampista torna ad allenarsi con il Club Bruges - Il classe 2002 torna ad allenarsi in Belgio in attesa di novità: accordo ancora lontano, ma il Milan resta in pressing. Scrive msn.com

Milan, non si sblocca la trattativa per Jashari: il giocatore si presenta all'allenamento del Bruges - Un'operazione in stallo ormai da diverso tempo quella che, almeno nei piani dei rossoneri, dovrebbe portare il 22enne svizzero a Milano per completare la mediana di Massimiliano Allegri, che ha perso ... Come scrive calciomercato.com