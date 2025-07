La giunta autorizza l' abbattimento in deroga di 26mila fringuelli insorgono gli ambientalisti

La Lega Abolizione Caccia attacca la giunta Bucci: "È stata pubblicata - si legge in una nota la delibera della giunta regionale 335, votata il 10 luglio scorso, con cui si autorizza dal prossimo 1 ottobre sino al 16 novembre 2025, nel territorio ligure, l’abbattimento 'in deroga' dei seguenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

