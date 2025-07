Ragazzo di 21 anni privo di sensi in auto scatta l' allarme | era ubriaco fradicio

Attimi di paura nella prima mattinata di oggi, martedì 15 luglio, a Desenzano. Alcuni passanti hanno notato un ragazzo riverso sul volante di un’auto in sosta in un parcheggio pubblico di viale Cavour. Hanno temuto il peggio, vedendo che il giovane non dava segni di vita, e hanno fatto scattare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: ragazzo - auto - anni - privo

Auto e moto si scontrano a Firenze, grave ragazzo di 27 anni - Firenze, 16 maggio 2025 – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, a Firenze.

Incidente la sera di Pasquetta, auto sbanda e si ribalta: ferito il ragazzo alla guida - Incidente stradale a Latina nella tarda serata di lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, alla periferia di Latina, nel territorio di Borgo Piave.

Terribile schianto auto-camion: ragazzo di 29 anni muore sul colpo - Un'altra giovane vita spezzata in un incidente stradale. È finita in tragedia la notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Calcinate (Bg), dove un violento scontro tra un'auto e un camion ha causato la morte di un ragazzo di 29 anni.

#ortona Morto a 18 anni mentre tornava a casa in bici, condannato per omicidio stradale l'automobilista che lo travolse senza fermarsi Il 48enne che era alla guida dell'auto ha patteggiato una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione; gli è anche stata sospesa la Vai su Facebook

Ragazzo di 21 anni privo di sensi in auto, scatta l'allarme: era ubriaco fradicio; Violento scontro frontale a Bra, alla guida di una delle auto un diciassettenne; Frontale all’alba in auto. Gravissimo un 22enne.

Ragazzo di 21 anni privo di sensi in auto, scatta l'allarme: era ubriaco fradicio - Alcuni passanti hanno notato un ragazzo riverso sul volante di un’auto in sosta in un parcheggio pubblico di viale Cavour ... Si legge su bresciatoday.it

Scontro frontale tra auto: muore ragazzo di 21 anni, gravissima l’amica - Articolo: L’auto distrutta nella notte, un ragazzo che muore a 21 anni: la tragedia di Agliana; Articolo: Valentina muore a pochi metri da casa travolta da un’auto. Scrive lanazione.it