Nelle nuove puntate de La notte nel cuore esce fuori la verità su Nuh e Melek, i quali sono i figli di Sumru. Finora quest’ultima è riuscita a tenere segreta la vera identità dei due gemelli, permettendo loro di lavorare comunque nella villa. Nel frattempo, sua mamma Nihayet cerca di fare di tutto per mantenere il segreto ben nascosto, in modo da non perdere la vita di lussi nella tenuta di Samet. Ma ecco che Hikmet scopre la verità e le anticipazioni turche segnalano che accende il caos. Infatti, è proprio la perfida madre di Sevilay a complicare la situazione confessando a tutti il grande segreto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - La notte nel cuore, Sumru, Nuh e Melek smascherati: cosa succede ora