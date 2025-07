Finte autrici di Uomini e Donne indagate per truffa avevano chiesto 5mila euro a un uomo per un posto nel programma

È accaduto a Perugia, dove un uomo è stato raggirato da una 66enne di Terni e una 71enne toscana, che si erano finte due autrici di Uomini e Donne. In cambio di 5mila euro gli avevano offerto un posto nel programma di Maria De Filippi, ma ora dovranno rispondere davanti al giudice con l'accusa di truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

