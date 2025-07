Ponte Lambro tragedia lungo i binari | morto travolto da treno Disagi e cancellazioni sulla Asso-Milano

Ponte Lambro (Como), 15 luglio 2025 – Mattina di disagi oggi, martedì 15 luglio, lungo la linea ferroviaria tra Asso e Milano. Ritardi e cancellazioni questa mattina si sono registrati sui binari di Trenord  in seguito alla tragedia che ha coinvolto un uomo rimasto ucciso sui binari attorno alle 5.45 a Ponte Lambro, in via Matteotti. Due i treni cancellati, secondo quanto riferisce Trenord: il 1622 in partenza da Asso alle 7.02 e il 1615 in partenza da Milano Cadorna alle 7.09. Stando alle prima informazioni l’ipotesi più plausibile è che all’origine del drammatico evento ci sia stato un gesto estremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

