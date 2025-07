Gerry Scotti parte da ottimi ascolti La Ruota della Fortuna non fa rimpiangere Paperissima

Il programma con Gerry Scotti in onda dopo il Tg5 delle 20 parte da ottimi ascolti. Un segnale positivo per Mediaset, che punta a rivoluzionare la fascia dell'access da sempre appaltata ai programmi della galassia di Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gerry - scotti - ottimi - ascolti

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - La nota azienda Mediaset ha reso nota una decisione importante: il prolungamento del legame professionale con Gerry Scotti.

Gerry Scotti si prepara a nuove sfide televisive - Il conduttore iconico di Mediaset abbandona la giuria di Tu Si Que Vales per nuovi progetti. Leggi tutto Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales: novità in arrivo per Mediaset su Donne Magazine.

Tv, Caduta Libera torna domani per il 10o anno: l’annuncio di Gerry Scotti - Domani su Canale 5 torna Caduta Libera con i suoi concorrenti, il suo campione, le sue botole ed un nuovo avvincente gioco finale

Il piacevole film Un Duca all'improvviso trascina Rai1 nonostante il calcio dall'altra parte su Canale 5 però senza squadre italiane. Vola la Berlinguer senza Floris, non benissimo Brignano, ottimi ascolti sempre per il bistrattato Pino Insegno che straccia Gerry Vai su Facebook

Dunque Bianca Guaccero contro Gerry Scotti in access Vai su X

Gerry Scotti parte da ottimi ascolti, La Ruota della Fortuna non fa rimpiangere Paperissima; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince Battiti Live, Alberto Angela risale. Buona la prima per Gerry Sc; Ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino supera il 30%, Lassie emoziona, Gerry Scotti senza Guiness, Le Iene.

Gerry Scotti stravince negli ascolti e attacca Stefano De Martino: «Qui i soldi non si regalano, ve li dovete guadagnare» - L’esordio della nuova edizione de La ruota della fortuna su Canale 5 non poteva andare meglio: 3. Segnala leggo.it

Gerry Scotti parte a razzo con La ruota della fortuna: Guaccero si difende - La prima puntata de La ruota della fortuna seguitissima: ecco tutti i dati nel dettaglio Ieri sera è andata in onda la prima puntata del game show ... Si legge su msn.com