DIN DON DOWN Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius a Pordenone

Straordinario e immediato successo per “ DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io ”, il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha debuttato lo scorso ottobre da Livorno ottenendo il sold out in tutte le date nelle principali città italiane. Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius con “ Din Don Down ” stanno bissando il successo di “ Up&Down ”, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, un vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano, con oltre 200 repliche in tutta Italia e più di 120mila biglietti venduti. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - DIN DON DOWN, Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius a Pordenone

Approda al Parco di Villa Guidini a Zero Branco (TV) “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius Vai su Facebook

Lo spettacolo sarà Lunedì 14 luglio 2025 - ore 21.30

Debutto nazionale a Zero Branco per “Din Don Down” di Paolo Ruffini: questa sera a Villa Guidini - ZERO BRANCO (TV) – Debutto nazionale per “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini e della Compagnia Mayor Von Frinzius, in scena il 14 luglio al Parco di Villa Guid ... Come scrive nordest24.it

