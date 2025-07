THE PITT | il medical drama evento dell’anno arriva in Italia

Dal 24 settembre su Sky e NOW. Dopo aver conquistato il pubblico americano con ascolti record e una critica entusiasta, diventando un autentico fenomeno di costume e con una seconda stagione già confermata, arriva finalmente anche in Italia THE PITT, il nuovo e attesissimo medical drama targato HBO Max Original, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 24 settembre. Da oggi è disponibile anche il trailer ufficiale italiano. Firmata da R. Scott Gemmill, già autore di successi come E.R. – Medici in prima linea e NCIS: Los Angeles, la serie è ambientata nel moderno pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, noto nel gergo ospedaliero come The Pitt. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - THE PITT: il medical drama evento dell’anno arriva in Italia

In questa notizia si parla di: pitt - arriva - italia - medical

The Pitt, il medical drama con Noah Wyle arriva su Sky e NOW: Il trailer ufficiale italiano - Il nuovo medical drama con l'attore di E.R. - Medici in prima linea Noah Wyle debutta finalmente anche in Italia: il trailer, la data, il cast e tutto quello che c'è da sapere su The Pitt.

The Pitt, la serie che racconta un turno da 15 ore all'interno del Pronto Soccorso arriva in Italia: quando e dove vederla - Sta per arrivare anche in Italia, dopo avere conquistato il cuore degli americani, la serie tv record di ascolti negli USA, The Pitt.

#ThePitt, il nuovo medical drama con l'attore di E.R. - Medici in prima linea #NoahWyle debutta finalmente anche in Italia su Sky e NOW: il trailer italiano e tutto quello che c'è da sapere Vai su Facebook

Fra ascolti record e critica entusiasta, in America è un vero e proprio fenomeno di costume: in esclusiva su @SkyItalia e @NOWTV_It dal #24settembre, sarà presto disponibile anche in Italia #THEPITT, attesissimo medical drama con Noah Wyle https://youtu.b Vai su X

The Pitt, il medical drama con Noah Wyle arriva su Sky e NOW: Il trailer ufficiale italiano; The Pitt, la serie che racconta un turno da 15 ore all'interno del Pronto Soccorso arriva in Italia: quando e dove vederla; Tv: in arrivo in Italia il medical drama dei record negli Usa The Pitt.

THE PITT: il medical drama evento dell’anno arriva in Italia - Arriva finalmente anche in Italia THE PITT, il nuovo e attesissimo medical drama targato HBO Max Original, disponibile in esclusiva su Sky ... Da 361magazine.com

The Pitt, a settembre su Sky nuovo medical drama con Noah Wyle - Fra ascolti record e critica entusiasta (e una seconda stagione già confermata), in America è un vero e proprio fenomeno di costume: in esclusiva su Sky e Now dal 24 settembre, arriva anche in Italia ... Scrive ansa.it