Notte di chiusura per il casello d' uscita della A14 Pescara Nord-Città Sant' Angelo

Chiusa dalle 22 di giovedì 17 luglio e fino alle 6 del giorno successivo il casello della A14 Pescara Nord-Città Sant’Angelo in uscita per chi proviene da Bari. A comunicarlo è Autostrade per l’Italia spiegando che la chiusura è necessaria per provvedere ai lavori di pavimentazione. L’uscita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: uscita - chiusura - casello - pescara

