Assenteismo docenti e dispersione scolastica | la ricerca che svela il legame nascosto tra le assenze dei prof e il fallimento scolastico degli studenti

La dispersione scolastica implicita rappresenta un fenomeno sommerso ma devastante: studenti che completano il percorso di studi senza raggiungere le competenze minime rilevate dalle prove Invalsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mercogliano, “Sinergie” contro la povertà educativa e la dispersione scolastica - Voce ai ragazzi ed ai loro genitori. Conferenza stampa atipica quella in programma domani, mercoledì 30 aprile alle 10.

‘SuperAbili: fiorisce l’inclusione’, oggi il convegno sulla dispersione scolastica - Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di oggi, 16 maggio 2025, alle ore 16.30, presso l’IPSAR Le Streghe di Benevento, si terrà il convegno “SuperAbili: fiorisce l’inclusione” con l’interazione dei diversi attori del territorio alleati in una rete inter istituzionale per il superamento degli ostacoli culturali legati alla disabilità per sviluppare inclusione sociale, prevenire e combattere la dispersione e l’abbandono scolastico, nonché avvicinare il mondo scolastico al mondo del lavoro e promuovere attività imprenditoriali.

Dispersione scolastica e percorsi sbagliati, le storie di Lorenzo e Adelmo. «Cambiare strada è possibile se qualcuno ti aiuta davvero a scegliere» - Orientamento, laboratori, ascolto e imprese: così a Milano è nato uno spazio che parla ai ragazzi con strumenti concreti

Dispersione scolastica implicita, a causarla anche le troppe assenze dei docenti, il registro elettronico la riduce: lo studio - Cosa porta gli studenti che, nonostante proseguano la carriera scolastica senza particolari intoppi a non raggiungere le competenze di base adeguate? Scrive tecnicadellascuola.it

Dispersione implicita, quanto contano le assenze dei prof? E il registro elettronico può «salvare» gli studenti più fragili - Uno studio del Polimi sugli esiti delle prove Invalsi indaga non soltanto la figura dello studente ma gli aspetti organizzativi delle scuole: lì si può intervenire per migliorare la preparazione degli ... Riporta msn.com