Il salvataggio della bimba di 5 anni caduta da un oblò in crociera | il padre eroe non aveva visto nulla

Le indagini sull’incidente a bordo della nave da crociera Disney Dream hanno stabilito che ad avvertire il 37enne è stata la moglie che aveva visto tutto e aveva iniziato a urlare. L'uomo si era tuffato subito a sua volta e aveva tenuto a galla la bambina per venti minuti prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il salvataggio della bimba di 5 anni caduta da un oblò in crociera: il padre eroe non aveva visto nulla; Florida, bambina cade in mare da una nave da crociera: il padre si tuffa in acqua per salvarla.

Bambina cade dalla nave da crociera, il video dell’eroico salvataggio del padre: “Tenuta a galla per 20 minuti” - Un grave incidente si è verificato domenica a bordo della nave da crociera Disney Dream, mentre navigava tra le Bahamas e Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Scrive controcopertina.com