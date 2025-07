Villa Pamphilj Kaufmann non risponde al gip

È fissato per oggi, 15 luglio, nel carcere di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi. Il gip di Roma, dopo l'estradizione - avvenuta l'11 luglio - dalla Grecia del 46enne americano, ha deciso subito per la data del 15 luglio per il primo confronto diretto con l'indagato - che potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere - dopo l'arresto avvenuto sull'isola di Skiathos ( LE TAPPE DEL CASO ).

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi - Villa Doria Pamphilj, uno dei parchi più estesi e frequentati di Roma, è stata chiusa al pubblico per la terza volta in un mese per consentire lo svolgimento di un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia presso la Palazzina Algardi.

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann presto in Italia. Interrogatorio a metà luglio - Francis Kaufmann, il 46enne americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj, sarà estradato in Italia in questi giorni, forse la prossima settimana.

