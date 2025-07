Precipita aereo la tragedia atroce | morta Maria Fernanda era al suo primo giorno di lavoro

Un tragico incidente aereo ha scosso profondamente la comunità internazionale, con la perdita di quattro vite umane durante un volo di routine. Un aereo medico privato, che stava operando un volo per il trasporto di pazienti, è precipitato durante il decollo dall’aeroporto. A bordo si trovavano un medico, due piloti e una giovane infermiera, che era alla sua prima esperienza lavorativa su un jet medico. L’incidente ha avuto un impatto devastante su chi la conosceva, lasciando dietro di sé un dolore insopportabile. La tragedia ha colpito in modo particolare una donna cilena, Maria Fernanda Ojas Ortiz, una giovane infermiera di 31 anni, che era al suo primo giorno di lavoro a bordo dell’aereo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Precipita aereo, la tragedia atroce: morta Maria Fernanda, era al suo primo giorno di lavoro

In questa notizia si parla di: aereo - precipita - tragedia - atroce

