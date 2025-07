Acea inaugura Heritage Un viaggio tra arte storia e cultura d’impresa

È stata inaugurata “Acea Heritage”, la nuova mostra permanente che racconta i 116 anni di storia del primo operatore idrico in Italia. Un percorso espositivo che intreccia arte, documenti storici e oggetti simbolici per illustrare il contributo di Acea allo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. A tagliare il nastro dell’iniziativa, ospitata nell’ex salone del pubblico della storica sede di piazzale Ostiense, sono stati la presidente Barbara Marinali e l’amministratore delegato Fabrizio Palermo, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Lo spazio, che entra a far parte della rete di Museimpresa – l’Associazione Italiana di Archivi e Musei d’Impresa – ospita la mostra “Arte, design e architettura a Palazzo”, con opere di Gino Marotta e Pietro De Laurentiis, artisti che hanno firmato alcune delle piĂš iconiche sculture monumentali di Acea. 🔗 Leggi su Formiche.net Š Formiche.net - Acea inaugura Heritage. Un viaggio tra arte, storia e cultura d’impresa

