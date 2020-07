Napoli, altri 3 positivi nel campo rom di Scampia: i contagi salgono a 6 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Napoli. Si registrano 3 nuovi contagi nel campo rom di Scampia. Dopo la 17enne incinta e i suoi due parenti risultati positivi al Coronavirus, l’Asl Napoli 1 segnala altre tre persone affette dal virus. Sono tutti residenti nel campo rom. Il totale, dunque, sale a 6 positivi riscontrati nella comunità rom. Stamattina l’azienda sanità locale … L'articolo Napoli, altri 3 positivi nel campo rom di Scampia: i contagi salgono a 6 Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

