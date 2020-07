MotoGp – Test Jerez: brutto colpo al collo per Petrucci dopo una caduta, il ternano dichiarato ‘fit’ in Clinica Mobile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Subito un colpo di scena nel secondo turno di Test a Jerez, Danilo Petrucci infatti è stato protagonista di una brutta caduta che gli ha causato un forte dolore al collo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota della Ducati è scivolato su una macchia d’olio lasciata in pista dall’Aprilia di Aleix Espargaro, costata una caduta anche ad Alex Marquez in curva 11. Il ternano ha avvertito giramenti di Testa e per questo è stato deciso di trasportarlo in Clinica Mobile, dove Petrucci è stato dichiarato fit dopo i primi esami, ottenendo l’ok per partecipare al GP di Jerez. Solo un grande ... Leggi su sportfair

