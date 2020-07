Migranti fuggono da quarantena e rubano in un bar: un arresto, caccia al complice (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir, nonostante dovessero rimanere in quarantena per l'emergenza hanno raggiunto un bar a Sestu, Cagliari, e hanno tentato un furto, ma uno di loro è ... Leggi su leggo

LaStampa : Proseguono gli sbarchi a Lampedusa ?? - MerloRosario : BASTA CON GOVERNO DEGLI INCAPACI ITALIANI NON VOGLIONO ESSERE CONTAMINATI DA MIGRANTI AFRICANI CHE NON FUGGONO DA G… - paxromanaX : RT @aamaurelius: #Cagliari: migranti algerini, appena sbarcati, fuggono da quarantena e vanno in giro a far rapine. Avevamo proprio bisog… - IUccido : RISORSE ?????????????????????? Cagliari, migranti fuggono da quarantena e rubano in un bar: uno arrestato, caccia al complice - lucacampitello : Cagliari, migranti fuggono da quarantena e rubano in un bar: uno arrestato, caccia al complice -

"Chiedo giustizia per tutte le famiglie che hanno visto morire parenti di fronte alle nostre coste fra il 2018 e il 2019. Perché la giustizia non è a senso unico". Lo ha detto nelle sue dichiarazioni ...

Migranti, conclusa la quarantena per equipaggio Mare Jonio

Roma, 15 lug. (askanews) – Sono finiti i 14 giorni di quarantena disposti dalle Autorità sanitarie marittime per l’equipaggio della nostra Mare Jonio al porto di Augusta. Si conclude così la missione ...

