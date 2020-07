Migranti, continuano gli sbarchi nella parte Sud della Sardegna (Di mercoledì 15 luglio 2020) Migranti, continuano gli sbarchi nella parte Sud della Sardegna. Otto Migranti fermati mentre cercavano di allontanarsi da S.Antioco continuano a sbarcare Migranti nel Sud della Sardegna. Nel corso della notte, otto algerini bloccati mentre tentavano di allontanarsi a piedi dalla spiaggia di Maladroxia a Sant’Antioco. I carabinieri sono intervenuti, fermandoli. I Migranti, tutti uomini di … L'articolo Migranti, continuano gli sbarchi nella parte Sud della Sardegna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

amaurotto : @AntonioDonatoPa @brunieradino @Peppe24245235 @TeresaBellanova non direi, l'italia foraggia il traffico. Visto che… - TassoniMatteo : @RescueMed @VITAnonprofit Ma come? Non eravate voi i responsabili totali del pull-factor? Ah quindi i migranti cont… - GigiNirvana1 : Continuano ad arrivare migranti da tutte le parti...Gli accordi di Malta si sono dimostrati esattamente quello che… - sfidacontro : RT @AzzurraBarbuto: Continuano a ripeterci che l’Italia è il modello più virtuoso nel mondo per la gestione della epidemia, intanto in Euro… - HotPicciotto : E intanto che l’Italia va a fondo i migranti continuano ad arrivare a flotte TUTTI POSITIVI AL COVI-19… -