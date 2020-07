Maltempo, l’estate diventa un incubo in Sicilia: freddo e pioggia senza precedenti, alluvione a Palermo e nubifragio a Catania (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Maltempo flagella la Sicilia trasformando l’estate in un vero e proprio incubo: oggi, per il secondo giorno consecutivo, i temporali pomeridiani hanno colpito l’isola degenerando in fenomeni molto estremi nelle due principali città dell’isola, dapprima intorno alle 16 a Catania, successivamente tra le 17 e le 18 a Palermo dove i temporali hanno provocato una drammatica alluvione. Maltempo in Sicilia, drammatica alluvione a Palermo: almeno due morti, piogge senza precedenti nella storia Nel capoluogo Siciliano, la 5ª città d’Italia per popolazione, si contano almeno due morti, marito e moglie annegati nella propria ... Leggi su meteoweb.eu

CentroMeteoITA : #METEO – L’#ESTATE accusa il COLPO, miglioramento solo temporaneo: torna il #MALTEMPO, tutti i dettagli - VanityFairIt : In questo fine settimana il bel tempo resterà fino a sabato. Poi l'interruzione, ma sarà breve. Basterà la notte a… -